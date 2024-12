Adesanya enfrenta Imavov na luta principal do UFC Arábia Saudita em fevereiro

Israel Adesanya atravessa a pior fase da carreira no MMA, mas segue prestigiado no Ultimate. Apesar das duas derrotas seguidas, o ex-campeão do peso-médio (84 kg) da companhia vai liderar o UFC Arábia Saudita, evento programado para acontecer no dia 1º de fevereiro. No show, o nigeriano medirá forças com Nassourdine Imavov. A informação foi divulgada por Dana White através de suas redes sociais.

Um dos lutadores mais populares da atualidade, Adesanya vai para o importante combate sendo contestado por parte dos fãs. Tudo porque o ex-campeão do peso-médio do UFC foi dominado por Sean Strickland e finalizado por Dricus du Plessis. De todo modo, o veterano ainda está em destaque no ranking da divisão, ocupando o segundo posto. Por sua vez, Imavov está em alta na empresa. O francês venceu três lutas seguidas e se consolidou no quinto lugar na tabela de classificação da categoria.

Batalha entre strikers

Para o UFC Arábia Saudita, Dana também anunciou a luta entre Shara Magomedov e Michael Page como 'co-main event'. O duelo válido pelo peso-médio é aguardado por parte da comunidade do MMA devido ao alto nível dos atletas na trocação.