Skate: onde assistir e horário da final do SLS Super Crown com Rayssa Leal

As provas que definem os campeões do SLS Super Crown, a grande final da Liga Mundial de Skate Street, acontecem neste domingo (15).

O evento, que será realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, terá transmissão do canal sportv, na TV fechada, e da Globo, na TV aberta, mas apenas a final feminina.

A final feminina está marcada para as 11h15 (de Brasília). Já a decisão masculina acontece às 15h.

As fases classificatórias da SLS Super Crown foram no sábado.

Atual bicampeã do Super Crown, Rayssa Leal é uma das atrações do evento. Atual vice-líder do ranking, ela disputa a final.

No masculino, o Brasil está representado por dois skatistas: Giovanni Viana (atual líder do ranking) e Felipe Gustavo.

SLS Super Crown (finais)

Data: 15 de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: 11h15 (feminino) e 15h (masculino)

Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Transmissão: Globo (somente final feminina) e sportv