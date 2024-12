Santos vive domingo decisivo para sacramentar chegada de novo técnico

Este domingo será decisivo para o Santos em relação a chegada do novo técnico. Isso porque chega ao fim a disputa do Campeonato Argentino e o plano A da diretoria alvinegra é Gustavo Quinteros, atual comandante do Vélez Sarsfield.

A equipe lidera a competição e entra na última rodada precisando de apenas uma vitória para ser campeã. O clube está com 48 pontos, assim como o Talleres, que está em segundo.

O Vélez enfrenta o Huracán (terceiro lugar), em casa, às 19h30 (de Brasília). Já o Talleres recebe o Newell's Old Boys (26º), no mesmo horário.

A tendência é que Gustavo Quinteros fale sobre o seu futuro após a partida. O presidente do clube de Buenos Aires já manifestou o seu desejo de manter o treinador naturalizado boliviano, mas o Santos tem otimismo pelo acerto.

Marcelo Teixeira, inclusive, já afirmou em algumas oportunidades que tem tudo alinhado com o novo técnico, porém ainda não revelou o nome. A diretoria santista, inclusive, conversa com o comandante para alinhar o planejamento para 2025.

Quinteros tem 59 anos e começou na carreira como técnico em 2005, após pendurar as chuteiras. Desde então, soma experiências em times como Blooming-BOL, Emelec-EQU, Universidad Católica-CHI, Tijuana-MEX e Colo-Colo-CHI, além das seleções equatoriana e boliviana.

Ele ainda coleciona os títulos da liga equatoriana (quatro vezes) e chilena (duas vezes). O boliviano também foi campeão da Taça Chile (duas vezes) e da Supercopa de Chile (duas vezes).

Pelo Vélez, Quinteros chegou na final da Copa Argentina, porém perdeu o troféu para o Central Córdoba, na última quarta-feira. Agora, ele pode erguer a sua primeira taça pela equipe neste domingo.

O Santos, por sua vez, está sem técnico após demitir Fábio Carille. O treinador foi mandado embora no último dia 18, logo após confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.