Alvo recente do Corinthians, João Schmidt tem futuro incerto no Santos

Destaque do Santos e alvo recente do Corinthians, João Schmidt tem futuro incerto em 2025.

O que aconteceu

O Santos não sabe se poderá contar com João Schmidt na próxima temporada. O contrato vai até dezembro de 2025.

Schmidt recebeu sondagens de clubes da Série A do Brasil e Oriente Médio nos últimos dias. Ele avalia o futuro durante as férias.

No meio do ano, João Schmidt recebeu proposta do Corinthians, mas optou por ficar no Santos. O meio-campista é bem avaliado no Timão, porém, não houve nova procura recente.

O UOL também ouviu que o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, gosta do futebol de João Schmidt e ficou impressionado nas finais do Campeonato Paulista. O Verdão não procurou o Peixe.

João Schmidt entende que o ano foi difícil e quer saber mais do projeto do Santos para permanecer ou não. O Peixe não descarta uma valorização salarial.

Schmidt veio do Kawasaki Frontale (JAP) e disputou 49 jogos pelo Santos no ano, com um gol e uma assistência. Ele foi titular absoluto.