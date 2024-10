Grêmio dá o troco e vence o Inter pelo Gaúcho feminino

Se no futebol masculino a vitória foi do Internacional, o Grêmio deu o troco no rival e venceu o clássico pelo futebol feminino. O Tricolor ganhou neste domingo por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho, em jogo disputado no Sesc Protásio, em Porto Alegre.

O Grêmio começou a construir a vitória com gol de Dayana Rodriguez, aos 22 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, Raissa Bahia marcou o segundo e garantiu o triunfo.

O Grêmio é o líder do Campeonato Gaúcho feminino, enquanto o Internacional ocupa apenas a terceira colocação na competição.

No masculino, o Inter conseguiu a quarta vitória seguida sobre o Grêmio. Em clássico disputado no Beira-Rio neste sábado pelo Brasileirão 2024, o Colorado venceu por 1 a 0.