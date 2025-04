Jorge Jesus vai servir de espuma para Ednaldo se esconder, diz RMP

A possível contratação de Jorge Jesus vai servir de sombra para o presidente Ednaldo Rodrigues em meio ao escândalo dos gastos extravagantes na CBF revelado pela revista "Piauí", afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte.

Transfere para o Jorge Jesus a responsabilidade da seleção. O Jesus é daqueles treinadores que pega a chave da concentração e só ele manda no futebol, então essa é a intenção do Ednaldo.

O Jesus é uma excelente escolha, um baita treinador e tem tudo para fazer um bom trabalho na seleção, mas é claro que vai ser um anteparo para o Ednaldo, coisa que Dorival, Diniz e Ramon nunca foram, pelo contrário.

Ele vai fazer espuma e isso é tudo que o Ednaldo quer -- uma boa espuma para ele ficar escondidinho porque com a matéria da Piauí a coisa ficou feia.

Renato Maurício Prado

Em reportagem na edição de abril, a "Piauí" revelou que Ednaldo aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de R$ 50 mil para R$ 215 mil, além de bancar gastos vultuosos de aliados políticos na conta da entidade.

Na opinião do colunista, a chegada de Jesus na seleção serviria para abafar o mais novo escândalo da CBF.

Ficou explícito: gastou levando a família, gastou levando aliados políticos, amigos, empresários. E esse dado é um absurdo — ele aumentou em cinco vezes o salário dos presidentes de federação.

Então, o Ednaldo está querendo ficar na sombra, e o Jorge Jesus é o treinador que tem uma sombra muito grande porque concentra todas as atenções -- no dia que o Jesus chegar, vai se esquecer do Ednaldo por um bom tempo.

Renato Maurício Prado

Em eleição com chapa única no mês passado, Ednaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF até 2030 com 100% dos votos dos presidentes de federação e dos clubes das séries A e B.