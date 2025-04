Quartas da Champions podem bagunçar briga por melhor do mundo

A Liga dos Campeões está na reta final e pode ser a responsável por apontar o favorito ao título de melhor do mundo na temporada. Os jogos de ida das quartas da Champions começam hoje.

O que aconteceu

Raphinha, Mbappé e Salah estão entre os principais cotados ao prêmio, e apenas um não está nas quartas da Champions. O Liverpool de Mohamed Salah foi eliminado nos pênaltis pelo PSG. A boa campanha do Campeonato Inglês, porém, mantém o egípcio na briga.

O brasileiro e o francês disputam os mesmos títulos, mas o atacante do Barcelona leva vantagem. Raphinha é o artilheiro da Champions com 11 gols — quatro a mais que Mbappé, que divide com Vinicius Jr o posto de maior goleador do Real Madrid na competição.

Barça e Real só podem se enfrentar em uma eventual final de Champions, e também definirão o título da Copa do Rei. Pelo Campeonato Espanhol, os blaugranas lideram com 67 pontos, enquanto os merengues, com 63, ocupam a segunda colocação.

Dessa forma, ser protagonista em uma eventual final de Champions pode "encaminhar" o título para um lado ou outro. O torneio europeu deve ser o mais importante desta temporada para a votação da Bola de Ouro, já que não há Copa do Mundo.

Números do trio

Salah (Liverpool)

Gols: 32 (27 pelo Inglês, três pela Champions e dois pela Copa da Liga Inglesa)

32 (27 pelo Inglês, três pela Champions e dois pela Copa da Liga Inglesa) Assistências: 22 (17 pelo Inglês, quatro pela Champions e uma pela Copa da Liga Inglesa)

22 (17 pelo Inglês, quatro pela Champions e uma pela Copa da Liga Inglesa) Briga por: Título do Campeonato Inglês

Título do Campeonato Inglês Artilheiro: Campeonato Inglês

Raphinha (Barcelona)

Gols: 27 (13 pelo Espanhol, 11 pela Champions, um pela Copa do Rei e dois pela Supercopa da Espanha)

27 (13 pelo Espanhol, 11 pela Champions, um pela Copa do Rei e dois pela Supercopa da Espanha) Assistências: 20 (dez pelo Espanhol, uma pela Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha)

20 (dez pelo Espanhol, uma pela Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha) Briga por: Títulos da Champions, do Espanhol e da Copa do Rei

Títulos da Champions, do Espanhol e da Copa do Rei Artilheiro: Liga dos Campeões

Mbappé (Real Madrid)

Gols: 32 gols (22 pelo Espanhol, sete pela Champions, um pela Copa do Rei, um pela Supercopa da Espanha e um pela Supercopa da Uefa)

32 gols (22 pelo Espanhol, sete pela Champions, um pela Copa do Rei, um pela Supercopa da Espanha e um pela Supercopa da Uefa) Assistências: quatro (três pelo Espanhol e uma pela Champions)

quatro (três pelo Espanhol e uma pela Champions) Briga por: Títulos da Champions, do Espanhol e da Copa do Rei

Títulos da Champions, do Espanhol e da Copa do Rei Artilheiro: vice-artilheiro do Espanhol

Quem mais entra na briga?

Um eventual título da Champions pode colocar Dembelé (PSG), Harry Kane (Bayern de Munique) e Guirassy (Borussia Dortmund) entre os candidatos a melhor do mundo. Kane e Guirassy são os vice-artilheiros da competição, com dez gols cada, e Dembelé é o destaque de um nada estrelado PSG.

Por atuarem em ligas europeias menos prestigiadas, os atacantes contam com um bom desempenho na Liga dos Campeões para ter mais chances na Bola de Ouro. Todos estão nas quartas de final da competição europeia.

O jovem Lamine Yamal e o atual melhor do mundo Vinicius Jr também podem entrar na briga, mas ainda não brilharam no ano. Atuações decisivas na reta final da Champions, porém, podem colocar a dupla entre os indicados à melhor do mundo.

Desempenho na temporada 24/25:

Dembelé: 32 gols e sete assistências

32 gols e sete assistências Harry Kane: 34 gols e 12 assistências

34 gols e 12 assistências Guirassy: 25 gols e oito assistências

25 gols e oito assistências Lamine Yamal: 13 gols e 19 assistências

13 gols e 19 assistências Vinicius Jr: 19 gols e 13 assistências

Quartas de final da Champions

08/04 (terça-feira)

16h (de Brasília) - Bayern de Munique x Inter de Milão

16h - Arsenal x Real Madrid

09/04 (quarta-feira)

16h (de Brasília) - Barcelona x Borussia Dortmund

16h - PSG x Aston Villa

15/04 (terça-feira)

16h (de Brasília) - Aston Villa x PSG

16h - Borussia Dortmund x Barcelona

16/04 (quarta-feira)