Leclerc faz ótima largada, lidera dobradinha da Ferrari e vence GP dos EUA

Após ganhar três posições na largada, o monegasco Charles Leclerc venceu o Grande Prêmio dos Estados Unidos, seguido pelo seu companheiro de equipe, o espanhol Carlos Sainz.

O que aconteceu

Max Verstappen, da Red Bull, que largou na segunda posição, completou o pódio, com o terceiro lugar. Ele foi beneficiado por uma punição a Lando Norris na última volta. O britânico da McLaren foi o terceiro a passar pela linha de chegada, mas foi penalizado em cinco segundos por sair do limite da pista na ultrapassagem sobre o holandês.

Esta foi a terceira vitória de Charles Leclerc na temporada. Foi o oitavo triunfo do monegasco na F1.

Max Verstappen abriu vantagem no Mundial de Pilotos. Ele chegou a 354 pontos, enquanto Lando Norris, segundo colocado, agora tem 297.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (27). A próxima corrida é o GP do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, às 17h (de Brasília).

Como foi a corrida

Largando da quarta posição, Charles Leclerc aproveitou o duelo entre Lando Norris e Verstappen, na primeira fila, para assumir a liderança. Quem levou a pior foi o piloto da McLaren, que despencou da ponta para o quarto lugar. Verstappen e Carlos Sainz mantiveram a segunda e terceira posições, respectivamente.

Lewis Hamilton, da Mercedes, rodou no GP dos EUA de F1, e deixou a corrida na terceira volta Imagem: Mark Sutton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A corrida acabou para Lewis Hamilton na terceira volta. O heptacampeão mundial, que já não tinha ido bem na classificação, rodou, saiu da pista, invadiu a brita e não conseguiu voltar. O safety car entrou em ação por quatro voltas até a retirada do carro da Mercedes.

Charles Leclerc imprimiu um ritmo forte com a Ferrari e abriu uma boa vantagem sobre Verstappen ainda no início da prova. Na 17ª volta, a diferença entre os dois primeiros chegou aos sete segundos.

Após as paradas, Carlos Sainz tomou a posição de Max Verstappen. Essa foi a única mudança nos primeiros cinco lugares.

Nas últimas dez voltas, Lando Norris pressionou Max Verstappen em busca do terceiro lugar, e conseguiu a ultrapassagem. Mais rápido, ele defendeu bem a posição e depois teve tranquilidade para cruzar a linha de chegada em terceiro.

Lando Norris perdeu o pódio por conta de uma punição. Os comissários consideraram que o piloto da McLaren levou vantagem ao correr pela parte de fora da pista na ultrapassagem sobre Verstappen e tiraram 5 segundos de seu tempo total, o que garantiu o pódio ao líder do Mundial.

Lando Norris, da McLaren, conseguiu a ultrapassagem sobre Max Verstappen, da Red Bull, no GP dos EUA de F1 Imagem: Mark Sutton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Classificação do Mundial

Com a vitória, Charles Leclerc chegou a 275 pontos, diminuindo para 22 pontos a distância para Lando Norris, segundo colocado com 297. Max Verstappen (354) abriu vantagem na ponta

Oscar Piastri, da McLaren, é o quarto colocado, com 247 pontos, seguido por Carlos Sainz, da Ferrari, que agora soma 208.

Veja a classificação do GP dos EUA