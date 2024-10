Deboche e provocações: Corinthians e Flamengo fecham duelos quentes no ano

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Corinthians e Flamengo fecharam os duelos da temporada com um Clássico dos Milhões recheado de polêmicas. O Fla eliminou o Timão da Copa do Brasil em empate sem gols, neste domingo (20).

Clima quente antes e durante

O confronto da semifinal teve clima de "guerra", com provocações e até episódios de violência. As polêmicas começaram há semanas, com a troca da data da partida pela CBF, e acirraram ainda mais a rivalidade entre os clubes.

Na madrugada de domingo, corintianos organizaram um foguetório nos arredores do hotel da delegação flamenguista. Jogadores chegaram a acordar por conta do barulho. A ação dos rivais foi publicada pelo gerente de comunicação do Rubro-Negro, Vinicius Castro.

Horas antes de a bola rolar na Neo Química Arena, torcedores do Flamengo foram alvo de ataques a caminho do estádio. Uma van que trazia flamenguistas de Campinas, no interior de São Paulo, também foi atacada por alvinegros.

O elenco do Fla recebeu provocações já dentro da Arena. A delegação chegou ao vestiário parcialmente apagado e com música alta. Marcos Braz, vice de futebol do Rubro-Negro, disse que a equipe se sentiu incomodada e que voltaria ao ônibus se a situação não fosse resolvida. Minutos depois, tudo foi normalizado.

O clima foi quente entre os jogadores na partida, com cobranças incisivas e entradas fortes. Inclusive Bruno Henrique protagonizou uma entrada violenta em Matheuzinho. O atacante foi expulso após dar uma solada na cabeça do lateral-direito, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Frustração x Deboche

Após a eliminação, o Corinthians foi resignado, tanto nas arquibancadas quanto na zona mista. A sensação de frustração dos jogadores transpareceu. Apenas dois atletas falaram com a imprensa.

Já o Flamengo "devolveu" as provocações em tom de deboche. O meio-campista Gerson deixou a Neo Química Arena com uma caixa de som bem alto. Nas redes sociais, o time da Gávea publicou uma piada envolvendo o foguetório da madrugada anterior.

Marcos Braz concedeu entrevista tirando sarro da situação financeira envolvendo Hugo Souza. O clube paulista precisou pagar para contar com o goleiro, que está emprestado pelo Fla ao clube paulista.

Mais R$ 500 mil, a definição é essa. Totalizando R$ 1,5 milhão que o Corinthians tem de pagar. Até agora não apresentaram uma documentação que tenhamos segurança em relação à compra definitiva. Vamos esperar isso com tranquilidade. Isso acontecendo o Flamengo continua com 40% do atleta. O Hugo vai se valorizar. Mas precisamos que esse primeiro passo seja concretizado. Enquanto não se concretizar deixa como está. Queria botar até um amistoso para ganhar mais R$ 500 mil. Marcos Braz

Arbitragem gerou polêmica

O tema arbitragem também gerou confusão. Dirigentes do Flamengo reclamaram bastante da arbitragem. Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo, não poupou críticas ao VAR.

Todo jogo o VAR erra contra o Flamengo, todo jogo, é sempre assim. O critério para o Flamengo é diferente para os outros. Intervenção mínima para o Flamengo, e para os outros clubes não. Bruno Spindel

De acordo com Marcos Braz, o Fla irá à CBF por lance em que Gustavo Henrique deveria ter tomado cartão vermelho — em vez de amarelo — por uma falta em Arrascaeta.