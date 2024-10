De olho em 2025, São Paulo testa tecnologia para agilizar trocas de gramado

A agenda de shows do Morumbis para 2025 deve ser maior do que nos últimos dois anos, e o São Paulo já começa a se preparar para perder o menor número de jogos possíveis.

O que aconteceu

O Tricolor está testando uma nova tecnologia para troca de gramado que pode diminuir até 20% do tempo gasto atualmente. A troca leva em torno de dez dias, mas pode chegar a oito se funcionar da maneira esperada pela diretoria.

Uma máquina vai fazer a fixação dos tapetes de grama de forma mais rápida. Até então, os tapetes eram fixados manualmente com um "rolo".

A tecnologia do 'ready to play' avançou e tem um travamento melhor. Vamos testar uma máquina que ajuda a fazer, na linguagem popular, a operação do rodo. Seria empurrar o tapete, cada um tem 14,4m². Você põe os tapetes lado a lado e depois você precisa travar. Nessa tecnologia nova, você coloca com um ângulo diferente e trava quando abaixa. Essa máquina vai travar mais forte. Demos uma olhada e achamos que vai funcionar. Se der certo, devemos ganhar pelo menos meio dia de trabalho. No futuro, com oito ou nove dias vamos jogar. Dois dias é pouco? É 20% a menos de tempo Mauro Castro, gerente do Morumbis

A primeira atração confirmada é a cantora Shakira, que se apresentará em fevereiro no estádio. Outros shows devem ser confirmados, como a volta da banda Coldplay no final de 2025.

Nos últimos dois anos, o São Paulo perdeu dois jogos por ano por causa de shows. No total, foram nove artistas diferentes se apresentando no Morumbis: Coldplay, Red Hot Chilli Peppers, RBD, Victor & Léo, The Weeknd, Bruno Mars e Gusttavo Lima.