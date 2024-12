Gilgeous-Alexander brilha, e Thunder enfrentam os Bucks na final da NBA Cup

Com brilho do canadense Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder avançou à final da NBA Cup ao superar o Houston Rockets, em jogo único, realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, na noite deste sábado, por 111 a 96, com domínio total no segundo tempo da partida.

"O basquete é cheio de altos e baixos. Você vai fazer alguns arremessos que não deveria fazer. Você vai perder alguns arremessos que não deveria perder. Mas eu apenas tento permanecer agressivo em todos os altos e baixos e em todas as perdas. Esse esforço valeu a pena nesta noite. Espero que possamos repetir o feito na terça-feira", afirmou o canadense, que indicou como a equipe deve se comportar na final.

"Defesa, defesa, defesa, vamos jogar na defesa. E ofensivamente temos que jogar com nossa identidade, jogar unidos e nos divertir. Não nos importaríamos de fazer mais um jogo como esse de hoje (sábado)", completou.

Gilgeous-Alexander foi o grande destaque ao anotar 32 pontos, oito rebotes e seis assistências, mas o que impressionou foi o coletiva do Thunder, já que o time teve os três maiores pontuadores da partida. O alemão Isaiah Hartenstein marcou 21, enquanto Jaden Williams anotou 20. Do lado dos Rockets, o cestinha foi Amen Thompson, com 19.

O coletiva do Thunder se destacou apenas no segundo tempo, quando o canadense fez 20 dos seus 32 pontos. Os Rockets começaram na frente ao vencer o primeiro quarto por 20 a 18 e foram para o vestiário com 42 a 41 a seu favor. O jogo desandou na segunda etapa, quando foram dominados em quadra.

O Thunder venceu o terceiro quarto por 34 a 27 e fechou o último por 36 a 27, comemorando assim a vaga na final frente ao Bucks, que derrotaram, também neste sábado, o Atlanta Hawks por 110 a 102.

A decisão entre Milwaukee Bucks e Oklahoma City Thunder acontecerá nesta terça-feira, às 22h30, horário de Brasília, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

