Manel Kape afirma ser o único lutador capaz de destronar Pantoja nos moscas do UFC

Manel Kape foi um dos principais destaques do UFC Tampa. No evento realizado no último sábado (14), o angolano dominou Bruno Silva e venceu por nocaute no terceiro round. Sendo assim, o atleta, empolgado com sua performance e com os elogios que recebeu de parte da comunidade do MMA, esbanjou confiança sobre seu futuro no peso-mosca (57 kg) e já projetou um novo duelo contra Alexandre Pantoja.

Após vencer no UFC Tampa, 'Starboy', ainda no octógono, deixou claro seu desejo de encarar o campeão da categoria e o desafiou. Já na coletiva de imprensa pós-evento, Kape reforçou o desafio e reconheceu a qualidade do brasileiro. Contudo, se engana quem pensa que o angolano teme o veterano, que vem dominando a divisão.

Pelo contrário, o atleta, que encarou Pantoja em 2021, afirmou ser o único lutador capaz de enfrentá-lo de igual para igual e destroná-lo. Na ocasião, o brasileiro levou a melhor diante de 'Starboy', que fazia sua estreia na liga, por decisão unânime, em uma luta equilibrada. Agora, Kape, ambientado ao UFC, mostrou confiança em sua evolução e sinalizou que o resultado da possível revanche contra o rival será diferente.

"Pantoja é um grande lutador, tem mostrado bastante evolução nas últimas lutas, foi bastante decisivo nas suas vitórias, mostrou estar em um nível totalmente superior aos adversários que enfrentou, mas, se olhar minha luta com ele, foi extremamente equilibrada. Foi a minha primeira luta no UFC, adaptação ao cage, fazia anos que eu não lutava descalço. Nós falamos sobre a minha velocidade. Ele é um tremendo atleta, mas, neste momento, sou o único capaz de vencer o Pantoja, não tem ninguém. Se tentarem botar alguém, vai tomar outra surra", declarou o atleta.

Resultados do UFC Tampa:

Joaquin Buckley nocauteou Colby Covington no 3º round;

Cub Swanson nocauteou Billy Quarantillo no 3º round;

Manel Kape nocauteou Bruno 'Bulldog' no 3º round;

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.