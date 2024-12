Artur Jorge mantém futuro em aberto e cita 'propostas tentadoras' da Arábia

Técnico do Botafogo, Artur Jorge deu entrevista ao jornal A Bola, de Portugal, e falou sobre o seu futuro. Ele manteve a postura de não garantir sua permanência no clube carioca e comentou sobre as propostas de fora que tem recebido, classificadas por ele como 'tentadoras'.

Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro

O que aconteceu

Artur Jorge disse que tem propostas na mesa há algum tempo, mas, até então, tinha o trabalho no Botafogo como prioridade. "[Propostas] surgiram ainda antes do Peñarol [semifinal da Libertadores], são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro.

O técnico está em Portugal para as festas de fim de ano e ainda vai decidir sobre o futuro. Ele tem contrato até o fim de 2025, e John Textor, dono da SAF do Botafogo, está ciente das propostas.

Nesta altura, está tudo em aberto. Tenho contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo, estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano superintenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja

Em caso de permanência, Artur Jorge já tem em mente o que pensa para 2025. "O projeto é o mais importante, que jogadores vamos ter, se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Criamos uma equipe fortíssima. Ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil, porque fomos logo para o Catar jogar a Intercontinental".

Ele exaltou ainda a temporada vitoriosa pelo clube carioca, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. "É uma temporada que fica marcada para a história, não só a título pessoal, mas também para o clube. Foi extraordinário o que fizemos. Foi seguramente contra muitas probabilidades que tínhamos. Conseguimos dois grandes troféus. Um deles é inédito para o clube e outro é um tri. Foi uma grande conquista naquele que foi o primeiro ano de Brasileirão para mim".

Artur Jorge deve seguir no Botafogo

Apesar das propostas, Artur Jorge deve continuar no Botafogo, segundo informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A tendência, até pela questão familiar aqui no Brasil e pela disputa do Mundial de Clubes do meio do ano, a tendência é de uma permanência do Arthur Jorge no Botafogo

O Botafogo está ciente de tudo que está chegando para o Arthur Jorge, mas a tendência é de continuidade no trabalho que está sendo muito bem feito

Artur Jorge tem multa rescisória considerada muito baixa para o tamanho do seu impacto no futebol brasileiro: somente 2 milhões de euros (quase R$ 13 milhões).

Dois clubes do exterior em concreto, inclusive, estão dispostos a pagar a multa do português, que então passaria a ter o salário praticamente triplicado