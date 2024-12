Real Madrid reclama de pênalti em Vini Jr. e ameaça queixa na Federação, diz jornal

Neste sábado, Rayo Vallecano e Real Madrid empataram 3 a 3 no estádio de Vallecas, por La Liga. Os Merengues terminaram o jogo irritados, não pelo resultado, mas sim por um lance polêmico no atacante Vinicius Júnior, que teria sofrido um pênalti na etapa final.

Através de seu próprio canal de televisão, o Real Madrid reivindicou explicações sobre o pênalti não marcado em Vinicius e em outro lance envolvendo o turco Arda Guler. De acordo com o jornal espanhol Marca, o clube espanhol está ameaçando ir a Federação Espanhola de Futebol fazer uma queixa contra os árbitros da partida.

No Real Madrid, haveria uma grande indignação sobre como o árbitro Martínez Munuera não apontou o pênalti apesar de estar muito perto da jogada. Além disso, a equipe entende menos ainda como o VAR González Fuertes não avisou o juiz para ir ver a jogada.

O clube espanhol não descarta apresentar uma reclamação oficial à Federação e à Comissão Técnica de Árbitros pelo ocorrido neste sábado com a jogada de Vinicius. Outro ponto importante é que na temporada passada, o Real Madrid denunciou Martínez Munuera, o mesmo árbitro que apitou neste fim de semana, por não registrar na ata insultos a Vinicius vindos do estádio El Sadar no duelo contra o Osasuna.

Com o empate diante do Rayo Vallecano, o Real Madrid alcançou os 37 pontos em 17 jogos em La Liga, ocupando a vice-liderança da competição.