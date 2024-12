Atlético de Madrid vence em casa e entra na briga pelo título de La Liga

Atuando em casa, o Atlético de Madrid venceu o Getafe por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante norueguês Alexander Sorloth, que entrou no segundo tempo.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos 38 pontos em 17 jogos e enconstou de vez nos líderes Barcelona e Real Madrid. Agora, a equipe de Diego Simeone é a segunda colocada, com a mesma pontuação do líder Barça. O Getafe ficou na 15ª posição, com 16 pontos em 17 partidas.

O Atlético de Madrid volta a campo pela competição no próximo sábado (17), quando visitará o Barcelona, às 17h (de Brasília). Por sua vez, o Getafe recebe o Mallorca no mesmo dia, às 10h, também pelo Campeonato Espanhol.

O jogo

O primeiro lance de perigo do jogo foi aos 12 minutos de jogo. Após cruzamento de Simeone, o brasileiro Samuel Lino antecipou a marcação e quase fez para o Atlético de Madrid.

Durante todo o primeiro tempo, a pressão foi inteiramente do Atlético de Madrid, que não conseguiu furara a defesa do Getafe nos primeiros 45 minutos.

Porém, após muitas finalizações para fora, o Atlético de Madrid finalmente abriu o placar. Sorloth recebeu cruzamento de Molina e fez o primeiro da partida.