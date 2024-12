Ex-Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira entra na mira de clube inglês

Nome conhecido entre torcedores de Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira pode ir para o Campeonato Inglês. O técnico negocia com o Wolverhampton.

Atualmente, o português está no Al Shabab, da Arábia Saudita. Mas, segundo o The Athletic, o clube da Premier League está disposto a pagar a cláusula de rescisão do contrato do comandante de 56 anos.

O Wolverhampton anunciou a saída de Gary O'Neil neste domingo. A equipe do volante André, ex-Fluminense, vive uma temporada conturbada. São quatro derrotas seguidas.

Os Wolves estão em 19º lugar no Campeonato Inglês, com apenas nove pontos em 16 partidas.

Em 2022, Vítor Pereira levou o Corinthians à decisão da Copa do Brasil, mas deixou a equipe no final do ano, alegando problemas familiares. No começo de 2023, o treinador assumiu o Flamengo e foi demitido poucos meses depois, em abril.