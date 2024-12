Brasil perde da Espanha e fica de fora da final da Copa do Mundo de Beach Tennis

A Copa do Mundo de Beach Tennis, disputada em São Paulo, conheceu os grandes finalistas da competição na noite deste sábado. O Brasil perdeu para a Espanha em uma disputa intensa que durou mais de cinco horas.

Na categoria feminina, Rafaella Miiller e Vitoria Marchezini foram superadas no tie break pela dupla composta por Ariadna Costa Graell e Eva Fernandez Palos. Já no masculino, vitória brasileira com André Baran e Daniel Mola por 2 sets a 0.

Na disputa mista, no entanto, a Espanha levou a melhor ao vencer por 6×4 e 6×1 e garantiu a classificação para a final.

Do outro lado da chave, a Itália bateu a Venezuela no feminino por 6×0 e 6×2, com Giulia Gasparri e Ninny Valentini, e no masculino, em parciais de 6×0 e 7×6, com Michele Cappelletti e Mattia Spoto.

As últimas partidas da Copa do Mundo de Beach Tennis ocorrem neste domingo. A decisão entre Itália e Espanha será disputada às 18h (de Brasília), na quadra central da Arena EZTEC, enquanto outros jogos ocorrem ao longo do dia. Brasil e Venezuela, derrotados na semifinal, ainda duelam pelo terceiro lugar.

Disputada na zona sul de São Paulo, a competição apresenta um total de US$ 35 mil em prêmios para as equipes participantes: US$ 15 mil para os campeões, US$ 10 mil para os vice-campeões, US$ 6 mil para os terceiros colocados e US$ 4 mil para a equipe que ficar em quarto lugar.