Artur Jorge despista sobre permanência no Botafogo e revela propostas tentadoras do mundo árabe

O técnico Artur Jorge não definiu qual será o seu futuro em 2025. O treinador vem despistando sobre a possibilidade de continuar no Botafogo e chegou a revelar que recebera ‘propostas tentadoras’. Nos bastidores, John Textor, dono da SAF do clube, trabalha pela continuidade do trabalho do português, que levou o clube ao título do Campeonato Brasileiro e ao da Copa Libertadores.

"Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, são propostas que têm já algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro", afirmou o treinador ao jornal 'A Bola'.

Artur Jorge indicou que uma decisão ficará para janeiro, quando se inicia a temporada de 2025. O treinador já está em Portugal para aproveitar a família. A despedida pode ter ocorrido na derrota para o Pachuca, por 3 a 0, na Copa Intercontinental.

"Tenho contrato com o Botafogo. Há, de fato, algumas possibilidades e propostas em cima da mesa. Tanto o Cajuda, que é o meu agente, como o Botafogo, estão a par de tudo isso. Tudo se vai resolver para o bem de todos. Agora, venho a Portugal para desfrutar da família e estar em casa para descansar após um ano super intenso. Depois disso, vamos entender o que será o início de janeiro para o arranque de uma nova temporada, onde quer que esteja", completou.

O treinador tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025, o que não garante a sua permanência no clube, que deve passar por um mercado agressivo de idas e vindas na atual janela de transferências. O meia Almada, por exemplo, já afirmou que seu destino deverá ser o Lyon, da França, através de um acordo feito anteriormente em sua negociação com o clube carioca.

"Entendo que se possa falar muito. Desde sempre o meu agente mostrou que existiam propostas para poder sair. O projeto é o mais importante, que jogadores vamos ter, se vai ser um ano de muitas alterações com saídas. Criamos uma equipe fortíssima. Ainda não falamos sobre isso. Tive uma semana difícil, porque fomos logo para o Catar jogar a Intercontinental", finalizou.

O Botafogo, até o momento, não trabalha com outros nomes para o cargo de treinador. O clube está confiante na permanência de Artur Jorge e deve oferecê-lo um aumento salarial para recusar as propostas, principalmente, do mundo árabe, com valores muito acima do que é oferecido pela equipe alvinegra.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no dia 11 de janeiro, diante do Maricá, no estádio Engenhão, até lá a situação do treinador já deve estar resolvida.