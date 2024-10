Corinthians não aproveita expulsão, só empata com o Flamengo e é eliminado na semi da Copa do Brasil

O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil de 2024. Neste domingo, o Timão ficou apenas no 0 a 0 com o Flamengo, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0, no Maracanã.

Os paulistas jogaram com um atleta a mais desde os 27 minutos do primeiro tempo, quando Bruno Henrique foi expulso após dar uma solada na cabeça de Matheuzinho. Mesmo com a vantagem numérica, os comandados de Ramón Díaz não conseguiram reverter o placar.

Com o resultado, portanto, o Flamengo decide o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, que eliminou o Vasco. As finais estão agendadas para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão sorteados pela CBF.

O Timão volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing, da Argentina, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. A bola rola no gramado da Neo Química Arena a partir das 21h30 (de Brasília).

O Flamengo, por sua vez, foca no Campeonato Brasileiro. O time encara o Juventude no sábado, às 19 horas, no Maracanã, pela 31ª rodada. O próximo desafio do Corinthians na Série A será apenas na outra segunda-feira, contra o Cuiabá, fora de casa.

O jogo

Em busca da virada, o Corinthians tentou partir para cima no começo. A equipe até rondou a área, mas sofreu para encontrar espaços para finalizar.

Do outro lado, o Flamengo chegou ao ataque pela primeira vez aos oito minutos e deu um susto na torcida alvinegra. Arrascaeta cobrou falta com veneno e Alex Sandro desviou para o fundo da rede. A arbitragem, contudo, anulou o gol por impedimento.

Os mandantes finalizaram pela primeira vez aos 17. Matheus Bidu tabelou pela esquerda e soltou uma pancada para a defesa de Rossi. 10 minutos depois, os paulistas ficaram com um a mais em campo. Bruno Henrique deu uma solada na cabeça de Matheuzinho e Daronco apresentou o cartão vermelho direto.

Apesar da vantagem numérica, o Timão não conseguiu se impor em Itaquera. A equipe de Ramón Díaz pouco assustou os flamenguistas. A melhor chance saiu aos 47, em cabeçada de Charles que passou pelo lado.

2º tempo

O Corinthians voltou mais aceso do intervalo e quase abriu o placar com apenas um minuto. Yuri Alberto foi acionado na área e, pressionado pela marcação, testou para boa intervenção de Rossi. O atacante tentou de novo logo na sequência. Desta vez, recebeu ótimo passe de Romero e, sem muito ângulo, bateu de bico nas mãos do goleiro.

Aos 14, o duelo voltou a se repetir. Desta vez, Yuri Alberto dominou no peito e emendou um belo voleio. Atento, o arqueiro argentino voou para espalmar e evitar o golaço.

A partir de então, o Flamengo conseguiu dar uma esfriada na pressão do Corinthians. Aos 40, aliás, os cariocas quase marcaram. Gerson apareceu sozinho na entrada da área, deu lindo drible e bateu colocado. A bola passou raspando a trave.

O Alvinegro, por sua vez, voltou ao ataque no lance seguinte. Giovane disparou pela direita, cortou para o meio e arrematou para a defesa de Rossi.

Nos minutos finais, o Corinthians tentou se lançar inteiro ao ataque, mas nada foi suficiente para mudar o placar e evitar a ida do Flamengo para a final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 0 X 0 FLAMENGO



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 20 de outubro de 2024, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Rafael da Silva Alves (RS)



VAR: Wagner Reway (ES)



Cartões amarelos: Gustavo Henrique, Pedro Henrique (Corinthians); Gerson, Pulgar (Flamengo)



Cartão vermelho: Bruno Henrique (Flamengo)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; José Martínez (Carille), Charles (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Plata); Bruno Henrique e Gabigol (Fabrício Bruno)



Técnico: Filipe Luis