Com gol de Galeno, Porto derrota Sintrense e avança às oitavas de final da Taça de Portugal

Neste domingo, em confronto válido pela terceira fase da Taça de Portugal, o Porto visitou o Sintrense no Estádio José Gomes, venceu por 3 a 0 e garantiu sua classificação à próxima etapa do torneio. O brasileiro Galeno, Iván Jaime e Djaló balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o triunfo, o Porto se classificou para os 16 avos de final e agora aguarda sorteio para descobrir qual será seu adversário. A equipe portuguesa contou com grande atuação de Galeno, já convocado pela Seleção Brasileira, que anotou um dos tentos da partida. Por outro lado, o Sintrense se despediu da competição.

O Porto volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), quando recebe o Hoffenheim, no Estádio do Dragão, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No domingo, às 12h, o Sintrense recebe o Estrela Armadora B pela sétima rodada da Série D do futebol português.

Podia ser o Dragão, mas é o Estádio José Gomes ?#MarAzul ? pic.twitter.com/jRxPM61QBs ? FC Porto (@FCPorto) October 20, 2024

O placar foi inaugurado pelo Porto aos 25 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela direita, Galeno aproveitou cruzamento após se livrar da marcação na pequena área e emendou belo voleio, de primeira, para marcar.

Aos nove minutos da etapa complementar, o Porto ampliou a vantagem. Iván Jaime dominou na entrada da área, cortou o marcador e, com a perna direita, finalizou firme, no canto esquerdo do goleiro.

O Porto aumentou a diferença aos 14 minutos da segunda etapa. Em cobrança de escanteio pela direita, Djaló subiu mais alto que o defensor adversário na segunda trave e desviou para estufar as redes.