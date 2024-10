Abel lamenta gols sofridos, mas vê Palmeiras resiliente e evita falar em título: "Um jogo de cada vez"

O Palmeiras ganhou do Juventude neste domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e diminuiu para só um ponto a distância para o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. No entanto, apesar da vitória, o número de gols sofridos pela equipe na vitória por 5 a 3 chamou atenção negativamente,. E o técnico Abel Ferreira concorda.

Após a partida, o treinador admitiu em entrevista coletiva que o Alviverde cometeu falhas defensivas. No entanto, ele também valorizou a resiliência do time, que sofreu o empate duas vezes e encontrou forças para retomar a vantagem.

"Sabe quem é a equipe com menos gols sofridos? O Palmeiras. E a equipe com mais gols marcados? Também. Futebol é feito disso. É verdade que hoje não estivemos tão fortes defensivamente, sobretudo nas bolas paradas. Sofremos dois gols em escanteios. O terceiro gol é mérito deles. Há que valorizar as coisas positivas, fizemos cinco gols. A resiliência é uma marca deste time. Talento sem esforço não dá para ganhar estes jogos. O Juventude tem só duas derrotas em casa, sabíamos das dificuldades. Foi um grande jogo, sobretudo, na minha opinião, por uma razão: este é um dos melhores gramados do futebol brasileiro", avaliou o português.

"Depende da opinião de cada um. Você achou que foi um dos melhores jogos, mas alguns companheiros seus acharam que o jogo teve muitos gols porque faltou organização. Eu particularmente, quando há muitos gols, acho que é porque perdemos o controle e o foco nas nossas tarefas. Sabia como jogava o adversário, estávamos preparados. De um modo geral, acho que conseguimos bloquear algumas dinâmicas deles. Não conseguimos dominar a bola parada, onde o Juventude é muito forte. Acho que o terceiro gol é uma execução individual muito bem feita do nosso adversário. Oito gols, o público vai gostar seguramente, mas, para mim, o que mais gostei foram os três pontos. E agora vamos nos preparar para o próximo jogo", acrescentou.

O Palmeiras, agora, está colado no líder da Série A, o Botafogo. O técnico Abel Ferreira, todavia, evita falar sobre luta pelo título e foca em vivenciar "um jogo de cada vez", sem pensar no futuro. Restam, ainda, mais oito rodadas para o fim do Brasileirão.

"Temos que continuar a fazer nosso trabalho. É um jogo de cada vez, não adianta pensar muito no que vai acontecer no fim. Sabemos o que queremos. Mas isso só vamos saber no final, não adianta pensar agora. Temos que nos preparar para cada jogo, dar o nosso melhor, como foi hoje", afirmou.

"Nós mantemos a nossa linha, o nosso perfil. O Botafogo mudou muita coisa, trouxe uma equipe técnica competente, reforços de peso. Basta ver os valores que eles investiram para conquistar títulos. Estão brigando pela Libertadores com muitas possibilidade de algo mais, e pelo Brasileiro. Saíram da Copa do Brasil em um jogo que ficaram sem um jogador. É uma equipe que investiu claramente para dar a volta ao que aconteceu no ano passado. Nesse momento, estão em primeiro. Fala-se do lado emocional, o nosso trabalho em relação a isso não é de hoje, foi desde que chegamos aqui. Ter o controle emocional dentro do próprio jogo. O fator emocional é determinante, mas não só nesses momentos. Vamos jogar um jogo de cada vez, é isso que nós controlamos. Não pensamos no que vai acontecer no futuro, porque se fizermos isso vamos perder o foco no que temos que fazer agora. Isso é o mais importante", concluiu.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.