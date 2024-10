Vitória bate o Bragantino e devolve o Corinthians para o Z4 do Brasileirão

Neste sábado (19), o Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi anotado por Everaldo, já na reta final do segundo tempo.

Com o resultado, o Leão foi aos 32 pontos e pulou para a 16ª colocação, empurrando o Corinthians para a zona do rebaixamento. O Timão, que venceu o Athletico-PR por 5 a 2, também tem 32 pontos, mas possui dois triunfos a menos e caiu para 17º. O Massa Bruta, por sua vez, aparece em 13º, com 34.

O Vitória volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Fluminense, em casa, pela 31ª rodada da Série A. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Bragantino recebe o Botafogo.

O jogo

A primeira etapa foi sem grandes emoções. A melhor chance foi dos visitantes. Após lançamento para a área, a bola sobrou para Eduardo, que chutou para o gol. Em cima da linha, o zagueiro Wagner Leonardo afastou.

Na volta do intervalo, foi a vez dos mandantes assustarem. Carlos Eduardo apareceu na segunda trave depois de cobrança de escanteio e finalizou para a boa defesa de Lucão.

Já aos 32, a rede enfim balançou em Salvador. Everaldo recebeu cruzamento na medida de Carlos Eduardo e completou para o fundo da rede para colocar o Vitória na frente.

A partir de então, os anfitriões apenas controlaram o resultado e confiram os três pontos.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 RB BRAGANTINO

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 19 de outubro de 2024 (Sábado)

Horário: 16h(de Brasília)

Árbitro: Denis Da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Eduardo Goncalves Da Cruz (MS) e Luis Filipe Goncalves Correa (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Neris, Wagner Leonardo (Vitória); Jadsom Silva (Bragantino)

GOL: Everaldo, aos 32 do 2ºT (Vitória)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Vinícius (Machado), Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Jean Mota (Everaldo) e Matheusinho e Gustavo Mosquito; Gustabo Mosquito (Carlos Eduardo) e Janderson (Zé Hugo)

Técnico: Thiago Carpini

RB BRAGANTINO: Lucão, Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cãndido; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista (Arthur Sousa) e Lincoln (Eric Ramires); Vitinho, Ivan Cavaleiro e Henry Mosquera (Juninho Capixaba)

Técnico: Pedro Caixinha