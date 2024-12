Palmeiras anuncia rescisão, e Dudu deixa o clube após dez anos

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (12) a rescisão de contrato com Dudu. O camisa 7 tinha contrato com o clube paulista até dezembro de 2025 e estava no Alviverde desde janeiro de 2015. O Cruzeiro deve ser o destino do atacante.

Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Palmeiras, em postagem nas redes sociais

A tendência é que Dudu feche com o Cruzeiro nos próximos dias. O atacante chegou a ser anunciado pelo clube mineiro em junho, porém, ele desistiu da transferência. Além do Cabuloso, o camisa sete também desperta interesse do Santos.

A negociação frustrada, inclusive, atrapalhou a relação do camisa sete com a alta cúpula do Palmeiras. Na época, a presidente Leila Pereira chegou a afirmar que o ciclo de Dudu no Alviverde teria chegado ao fim e ele deferia cumprir sua palavra e ir para o clube mineiro.

Dudu fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras no domingo (8), na derrota de 1 a 0 para o Fluminense, no Allianz Parque. Após a partida, ele se despediu dos companheiros.

Dudu foi contratado pelo Palmeiras em 2015, onde permaneceu até 2020, quando transferiu-se ao Al-Duhail, do Qatar. No ano seguinte, retornou ao clube paulista e deu sequência à sua história no clube.

Pelo Palmeiras, Dudu tem 462 jogos e 88 gols marcados. Além disso, é um dos maiores campeões do clube, com 12 títulos conquistados. São uma Copa do Brasil (2015), três Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).