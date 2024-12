Chelsea supera Astana e se mantém 100% na liderança da Conference League

Nesta quinta-feira, pela quinta rodada da Conference League, o Chelsea visitou o Astana no Ortalyq stad?on, no Cazaquistão, e venceu por 3 a 1. Os gols do time inglês foram marcados por Marc Guiu, Aleksandr Marochkin e Renato Veiga, enquanto Marin Tomasov diminuiu.

Com o resultado positivo, o Chelsea manteve os 100% de aproveitamento e seguiu na liderança da competição, agora com 15 pontos. Do outro lado, o Astana ficou estacionado com os mesmos quatro somados, em 24º, e pode sair da zona de repescagem para as oitavas de final.

O Chelsea retorna aos gramados neste domingo, contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês. A bola rola às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge. Do outro lado, o Astana volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o APOEL, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Conference League. Desta vez a partida acontece às 17h, no Estádio GSP.

Os gols

O placar foi aberto logo aos 14 minutos do primeiro tempo, com Marc Guiu, do Chelsea. O atleta dominou o passe de Pedro Neto e finalizou firme para o fundo das redes.

Já aos 18, Aleksandr Marochkin ampliou para o time inglês. Ele pegou o rebote após o defensor afastar e concluiu em gol.

Aos 39 minutos, Renato Veiga fez o terceiro do Chelsea. Com o cruzamento de Kiernan Dewsbury-Hall, ele desviou de cabeça para vencer o goleiro Mukhammedzhan.

O Astana conseguiu diminuir aos 45, ainda do primeiro tempo. Marin Tomasov arriscou da entrada da área e acertou um bonito chute.