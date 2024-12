Flamengo mira atacante em meio à transição de diretorias e período curto

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo se movimenta nos bastidores para uma reformulação na estrutura do futebol. Em campo, porém, o clube sabe que os investimentos não serão altos. Com tempo curto em meio a uma transição de diretorias, o foco total é em um substituto para Gabigol.

O que aconteceu

A gestão de Bap toma posse no dia 18. A partir daí, deve começar de fato o processo de transição com a diretoria de Rodolfo Landim, apesar de já ter tido algumas reuniões iniciais nesse sentido. O mandato oficialmente só vale em 1º de janeiro.

O Fla corre contra o tempo para começar o ano com os reforços previstos. O próprio Bap criticou a atual gestão pela demora nas contratações nas duas janelas, que fizeram com que os jogadores contratados demorassem muito a ter condições de estrear.

Filipe Luís não quer começar a temporada sem um atacante. Com a saída de Gabigol e Pedro ainda no departamento médico, o Flamengo pode viajar para a pré-temporada sem um homem de origem para a função. Por isso, a mira está voltada para isso.

A tendência é que o Fla busque, além do atacante, reposições em caso de perdas. Vendas expressivas podem ajudar o clube a aumentar o caixa para sonhar mais alto.

José Boto, novo diretor de futebol, já está trabalhando. Ele participa do processo de montagem do novo departamento e já começa a mapear o mercado para as possibilidades. Ele chega ao Rio de Janeiro no final do mês.

O Flamengo tem previsão de ter R$ 3 milhões em caixa no início do ano. O clube deve ter um total de 20 milhões de euros para o ano inteiro de contratações.