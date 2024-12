Caminhão com mudança de Alan Kardec, do Atlético-MG, é roubado no Rio de Janeiro

O atacante Alan Kardec passou por um problema fora de campo na manhã desta quinta-feira. Por meio de suas redes sociais, o jogador do Atlético-MG informou que um dos caminhões que fazia sua mudança para Barra Mansa, no Rio de Janeiro, foi roubado.

O assalto ocorreu por volta das 9h (de Brasília), na Avenida Brasil, uma das principais da capital carioca. O atleta foi informado por um dos prestadores de serviço, que estava em outro caminhão que também continha itens do atacante. Segundo o relato, o motorista e o ajudante foram rendidos e levados para uma favela, onde foram soltos e viram os criminosos irem embora com o veículo.

"Estou te comunicando que o caminhão com a sua mudança foi roubado. Assalto à mão armada, próximo à Avenida Brasil, sendo que o motorista e o ajudante foram rendidos e levados para uma favela. Eles foram soltos e (os bandidos) levaram o caminhão", diz parte da mensagem.

Foto: Reprodução/Instagram/@alankardec

As vítimas também registraram boletim de ocorrência sobre o ocorrido. O outro caminhão com os bens de Alan Kardec seguiu viagem normalmente.

Aos 35 anos, Alan Kardec tem contrato com o Atlético-MG até o final do ano e não deve ficar no clube mineiro. Nesta temporada, o atacante disputou 25 jogos e marcou um gol com a camisa do Galo.