Confirmado no Lyon, Almada deixa o Botafogo com dois títulos em cinco meses

Anunciado no dia 6 de julho, Thiago Almada confirmou sua saída do Botafogo pouco mais de cinco meses após sua chegada. Depois da eliminação do Glorioso na Copa Intercontinental, o argentino revelou que vai para o Lyon, clube o qual John Textor também é dono.

Durante o período que esteve no clube carioca, o meia de 23 anos participou de 26 jogos, com três gols e duas assistências. Embora tenha tidos números discretos em participações em gols, Almada foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, tendo distribuído 57 passes decisivos. Os dados são do Sofascore.

Thiago Almada em 4 meses com a camisa do @Botafogo: ? 26 jogos

? 3 gols

? 2 assistências

? 57 passes decisivos (3º do time!)

? 75% eficiência no passe longo (2º do time!)

? 21 posses ganhas no ataque (3º do time!)

? 115 bolas recuperadas (!)

? 2 títulos

? Nota Sofascore... pic.twitter.com/tG6ntVomXT ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) December 12, 2024

O Botafogo investiu US$ 25 milhões (R$ 137,4 milhões na cotação atual) para contratar Thiago Almada junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Esta foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ainda não se sabe quanto o Lyon repassará ao Glorioso para contar com o argentino.

A última partida do meia com a camisa do clube carioca foi a derrota para o Pachuca, por 3 a 0, que eliminou o Botafogo na primeira fase da Copa Intercontinental. O técnico Artur Jorge optou por iniciar com um time misto, sendo assim, Almada começou no banco de reservas e entrou aos 10 minutos do segundo tempo, quando o Fogão perdia por 1 a 0.