Felipão negocia com Grêmio para atuar em nova função, afirma Hernan

Luiz Felipe Scolari negocia com o Grêmio e deve ser anunciado como novo coordenador de futebol do clube, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

A ideia nessa negociação, que deu uma boa caminhada, é ele assumir como coordenador de futebol. O Luís Vagner, que é o executivo de futebol do Grêmio, não sairia. O Felipão não seria o executivo, ele seria o profissional para trabalhar junto com o Luís Vagner.

Está avançando e o Grêmio deve anunciar nos próximos dias essa contratação.

André Hernan

Segundo o colunista, o Grêmio avalia que a chegada de Felipão é importante no momento em que o técnico e ídolo Renato Gaúcho deixa o clube. Aos 76 anos, Scolari vê com bons olhos o novo desafio.

O Felipão, com o tamanho que ele tem no Grêmio, é ídolo do clube, a história e a identificação que ele tem com o torcedor, o conhecimento do universo Grêmio, é tudo que o Grêmio busca nesse momento após a saída do Renato.

Ter alguém de costas largas, de retaguarda, um cara que vai aguentar a crítica, um momento ruim de instabilidade. E o Felipão gostou de trabalhar no bastidor, como coordenador de futebol, como foi no Athletico-PR.

É uma meta de vida dele daqui para frente -- o Felipão tem mais de 70 anos e já ganhou tudo no futebol na beira do campo.

André Hernan

Wendell acertou com São Paulo, só falta liberação do Porto, diz Hernan

O São Paulo se acertou com o lateral esquerdo Wendell e agora negocia com o Porto a liberação do jogador, informou André Hernan.

Tem um acordo já feito, selado, mão apertada entre Wendell e o São Paulo. Esse acordo avançou e foi finalizado no início da noite de ontem, com tempo de contrato, salário e projeto esportivo.

O que falta agora para o Wendell ser anunciado é a liberação do Porto, que não é a parte mais difícil, porque o Porto topa liberar o jogador.

O Bruno Andrade, que faz comigo a coluna Mercado da Bola, conversou com pessoas do Porto, e o presidente André Villas-Boas não vai segurar -- o Wendell não está nos planos do Porto.

André Hernan

Como joga Wendell, provável reforço do São Paulo? PVC explica na prancheta

Como joga o lateral esquerdo Wendell? O colunista Paulo Vinícius Coelho explicou no quadro Prancheta do PVC.

O Wendell é um jogador tecnicamente muito bom e tem noção defensiva forte para fazer linha de quatro, que é como o São Paulo tem jogado.

O Wendeli também dá a opção de fazer o 3-2-5 atacando, como homem de frente, mas ele pode inverter durante o jogo para que o Igor Vinícius seja o ponta e ele venha fazer o jogo defensivo.

Ele vai dar variação tática e qualidade com o pé esquerdo.

Paulo Vinícius Coelho

