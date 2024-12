Atlético-MG lança uniforme de treino para a temporada de 2025; confira detalhes

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG anunciou seu uniforme de treino para a temporada de 2025, em parceria com a Adidas.

As peças, nas cores preta e amarela, apresentam detalhes em laranja. A novidade da coleção é a introdução da camiseta regata, que tem coloração predominantemente amarela.

Os uniformes serão utilizados pelo elenco profissional masculino a partir do retorno das férias. A previsão é que os jogadores se reapresentem na segunda semana de janeiro para dar início à pré-temporada.

Antes de estrear pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG participará da FC Series, torneio que será realizado em Orlando, nos Estados Unidos. O Galo enfrenta seu rival Cruzeiro, no dia 18, e encerra sua participação diante do Orlando City, no dia 25.