Governo de Goiás irá investir cerca de R$ 50 milhões em reforma de autódromo antes de etapa de MotoGP

A partir de 2026, Goiânia sediará uma etapa de MotoGP no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Antes de receber o evento, porém, o local passará por uma reforma, que tem início previsto para janeiro de 2026.

Durante evento de assinatura do contrato do governo com os responsáveis pela organização do Grande Prêmio do Brasil de motovelocidade, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) revelou que o investimento para os ajustes da infraestrutura do autódromo será de cerca de R$ 50 milhões.

"Tudo isso já está planejado, tudo já foi inicialmente avaliado pelas exigências da Dorna e também do Adam, e junto com a nossa Goinfra, nós teremos aí um investimento e provavelmente vai chegar a R$ 50 milhões em um contexto já global ali da recuperação não só da pista, mas de todo asfaltamento de toda área, de boxes, estrutura de arquibancadas e tudo mais. Nós vamos fazer aqui algo que seja uma referência de qualidade ao termos aqui o nosso evento em 2026. Todo esse processo iniciará, como colocou o secretário Guerra, a partir de Janeiro de 2025, já estaremos iniciando todos os trabalhos", disse o governador Ronaldo Caiado.

As obras no autódromo começam a partir de janeiro de 2025. Durante esse período, o local ficará fechado e, portanto, não receberá eventos. Além das mexidas na pista, propriamente, também terão manutenção o boxes e as arquibancadas que receberão o público.

"São intervenções nas áreas de escape nos guarde raios um tipo de asfalto que é utilizado e isso é o que exige a interrupção do autódromo por um determinado período. Qual é esse período, a nossa estimativa é que em junho julho, ele esteja pronto já para receber eventos esportivos. As intervenções no Autódromo são mínimas, são feitas aqui para garantir a segurança da pista", complementou Adriano da Rocha Lima, secretário geral do Governo.

"Nós também faremos melhorias nas demais áreas que receberão o público dentro do autódromo algumas melhorias que podem levar um pouco mais de tempo, mas elas não impedem a realização de outros eventos no autódromo. Mas em torno de seis meses é o prazo que vamos fazer essa intervenção".

A etapa do MotoGP do Brasil está prevista para acontecer em março de 2026. A última vez que o Brasil recebeu uma etapa do MotoGP foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia, que será sede a partir de 2026 também já recebeu as corridas entre 1987 e 1989. Além disso, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a corrida em 1992.