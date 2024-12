Suspeito de usar voz de Dorival para aplicar golpe em jogadores é preso

Do UOL, no Rio de Janeiro e Santos

Um homem suspeito de usar a voz do técnico Dorival Júnior para tentar aplicar golpes foi preso nesta quarta-feira (12), em Itaperuna, região noroeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de fraude eletrônica. A "Operação Mascarado" cumpriu três mandados de busca e apreensão em sete endereços de Itaperuna.

A quadrilha atua desde 2022 e se passa por pessoas famosas do mundo do futebol para pedir dinheiro a jogadores e treinadores. O grupo utiliza fotos e áudios produzidos por inteligência artificial.

O técnico Dorival Júnior e o ex-jogador Elias foram duas das vítimas de falsidade ideológica. Os golpistas pediram doação para ajudar a salvar uma criança que teria uma doença rara e também para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

No caso de Dorival Júnior, o golpista que se passou pelo técnico e clonou seu WhatsApp pediu dinheiro até para Galvão Bueno em julho. O técnico da seleção brasileira registrou boletim de ocorrência em São Paulo e espalhou para amigos que era vítima de um golpe.

Usou meu contato indo atrás de outros atletas, comissões técnicas. Ele jogava uma fala minha, que pegou aleatoriamente em algum lugar para dar a entender que era eu mesmo, e aí fazia o pedido em dinheiro Dorival, em contato com o UOL em setembro

Os agentes das investigações identificaram o líder da quadrilha, que também cometeu o crime em Minas Gerais. O material obtido durante os mandados será analisado para entender o esquema e chegar em outros envolvidos.