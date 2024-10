PSG supera Strasbourg em casa e assume a liderança do Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg, por 4 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes. A vitória fez com que os mandantes assumissem a liderança do torneio.

Com 20 pontos, o time de Luis Enrique está com a mesma pontuação do Monaco, mas com vantagem no saldo de gols. Já os visitantes permanecem com dez, na sétima posição.

Em seu próximo compromisso, o PSG foca na Liga dos Campeões, em que enfrenta o PSV. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Já pelo Campeonato Frances, a equipe volta a campo contra o Olympique de Marselha, no próximo dia 27, às 16h45, no Vélodrome. Por outro lado, o Strausbourg encara o Nantes, na mesma data, às 13h, no Stade de la Meinau.

O jogo

Aos 18 minutos da primeira etapa, o PSG fez valer o fator casa e assumiu a liderança do placar. Maylu recebeu de Barcola na profundidade e finalizou para o fundo do gol.

Já no início do segundo tempo, os comandados de Luis Enrique ampliaram o marcador. Doue arrematou e Petrovic defendeu, mas a bola tocou em Asensio no rebote antes de balançar as redes.

Pouco depois, o Strasbourg ensaiou uma reação, com Sékou Moura, aos 13 minutos. Ainda assim, Barcola recebeu dentro da área e chutou para findar as chances dos visitantes.

Lee-Kang, nos acréscimos, foi o responsável por fazer o quarto gol do PSG. Na sequência, Pape Diong diminiu, mas não impediu a derrota.

Confira os outros resultados do Campeonato Francês deste sábado:

Brest 1 x 1 Rennes

Saint-Étienne 0 x 2 Lens