Data, revanche e Hugo Souza: entenda por que jogo contra o Flamengo virou "guerra" para o Corinthians

A prioridade do Corinthians na temporada é se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não há dúvidas quanto a isso. Mas o jogo contra o Flamengo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, vem sendo tratado de forma diferente por torcedores e pessoas do clube.

Luta no Brasileiro à parte, o jogo de domingo é tratado como uma "guerra" no Parque São Jorge e alguns motivos ajudam a entender essa visão. Os principais são a mudança de data da partida, que inicialmente estava prevista para acontecer no dia 16 de outubro, o sentimento de revanche por conta da final da Copa do Brasil de 2022 e o "jogo duro" do Flamengo para aceitar negociar o goleiro Hugo Souza com o Timão em definitivo.

Em relação à alteração do calendário, a grande bronca do Corinthians é com a CBF, que promoveu a mudança contra a vontade de Timão e Vasco, que se sentiram prejudicados com a decisão. Na visão de pessoas do clube paulista, eliminar o rubro-negro seria uma espécie de resposta à entidade.

O Flamengo, inclusive, defendeu publicamente o posicionamento da CBF, com direito à nota oficial e declarações do vice-presidente de futebol Marcos Braz sobre o tema.

Comissão técnica e jogadores do Corinthians evitaram falar sobre o tema nos últimos dias, mas reconheceram que a mudança de data prejudicou o planejamento da equipe, pensando especialmente na disputa do Campeonato Brasileiro.

Outro fator levado em consideração para o confronto, especialmente por torcedores, é o sentimento de revanche por conta da derrota na final da Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, as equipes empataram os dois jogos da decisão (0 a 0 e 1 a 1) e, nos pênaltis, o Flamengo levou a melhor no Maracanã. Fagner e Mateus Vital perderam suas cobranças nas penalidades máximas na ocasião.

A derrota nunca foi bem digerida pela Fiel Torcida, que viu o Corinthians buscar o empate após sair atrás no Rio de Janeiro e fez uma festa linda no estádio adversário. Pouco tempo depois da final, o técnico português Vítor Pereira trocou o Timão pelo rubro-negro, o que reforçou o sentimento de revolta.

Por fim, a "novela Hugo Souza" é um componente importante no jogo de domingo. O Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do arqueiro, mas o Flamengo não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo Timão.

A diretoria do clube paulista segue otimista pela concretização da compra de Hugo, mas o clube terá que pagar mais R$ 500 mil de multa para contar com o goleiro no jogo de domingo. Pessoas do Timão entendem que a postura rígida da cúpula flamenguista faz parte de um "jogo mental" para a partida decisiva da semifinal da Copa do Brasil, além de uma forma dos cariocas receberem mais dinheiro pelo arqueiro criado na Gávea.

Assim, com esses componentes em vista, o jogo de domingo passou a ter ainda mais importância para o Corinthians, que precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 para levar a melhor no tempo normal. Uma vitória dos mandantes pela diferença mínima leva a eliminatória para as penalidades máximas.

Se o Timão tem como grande foco permanecer na Série A do Brasileiro, o Flamengo joga a vida na Copa do Brasil. O time do técnico Filipe Luis tem remotas chances de título no Campeonato Brasileiro e não disputa mais a Copa Libertadores.

O duelo entre os clubes com as duas maiores torcidas do país será no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.