Com gols de Vini e Mbappé, Real Madrid vence Celta de Vigo e dorme na cola do líder Barcelona no Espanhol

Na tarde deste sábado, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Celta de Vigo no Estádio Municipal de Balaídos e venceu por 2 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Kylian Mbappé e Vinicius Junior, enquanto Williot diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti manteve a invencibilidade na competição (sete vitórias e três empates) e chegou aos mesmos 24 pontos do líder Barcelona. No entanto, o rival entra em campo neste domingo, contra o Sevilla. Do outro lado, o Celta de Vigo ficou estacionado em décimo, com 13 somados. O time ainda pode perder posições até o término da rodada.

O Real Madrid retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Borussia Dortmund, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Já o Celta de Vigo encara o Leganés no domingo (27), pela 11ª rodada da La Liga. A partida acontece às 10h, no Estádio Municipal de Butarque.

O placar foi aberto com um lindo gol marcado por Kylian Mbappé. O atacante francês bateu firme de fora da área e acertou o ângulo direito do goleiro de Vicente Guaita.

O Celta de Vigo não desistiu e igualou o marcador aos seis minutos da etapa final, com o sueco Williot. O jogador sueco recebeu um bom cruzamento de Mingueza e concluiu no lado direito da meta.

Até que o brasileiro Vinicius Júnior fez o segundo do Real Madrid no jogo. Aos 16, ele dominou o passe e Modric dentro da área, driblou o goleiro e finalizou para colocar a equipe em vantagem novamente.

Veja outros resultados desta rodada do Campeonato Espanhol:

Athletic Bilbao 4 x 1 Espanyol

Osasuna 1 x 2 Betis

Girona 0 x 1 Real Sociedad