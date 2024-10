Brasil conquista mais duas medalhas de ouro na ginástica artística e lidera o quadro Sul-Americano

Neste sábado, no Ginásio Constâncio Vieira, os ginastas brasileiros conquistaram duas medalhas de ouro. No solo Bernardo Actos Miranda, que na véspera havia sido campeão no individual geral, foi o melhor também no solo (13.775). O chileno Joel Alvarez ficou com a prata (13.675). Ivo Chiapponi, da Argentina, completou o pódio (13.400).

No cavalo com alças, também houve vitória verde-amarela. Johnny Oshiro foi o autor da façanha (13.250). O vice-campeão continental no aparelho é o argentino Santiago Mayol (13.250). O equatoriano Pablo Calvache (13.025) vai levar o bronze para o seu país.

Nas argolas, o argentino Daniel Villafañe se sagrou campeão sul-americano (14.075). Edward Alarcon deu ao Peru sua primeira medalha na competição: a prata (13.600). Joel Alvarez, do Chile (13.300) foi o terceiro melhor.

No salto sobre a mesa da Ginástica Artística Feminina, a panamenha Karla Navas não foi superada por ninguém (13.813). A prata ficou com a argentina Lucia Gonzalez (13.213), e a equatoriana Alais Perea (12.813) foi a terceira melhor na final.

Nas assimétricas, deu Argentina. Sira Macias ficou com o ouro. Karla Navas, do Panamá, novamente subiu ao pódio (12.900), desta vez com a prata. A equatoriana Perea faturou seu segundo bronze (12.400).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Gina?stica (@cbginastica)

No quadro de medalhas, o país-sede da competição lidera com cinco medalhas de ouro e um bronze. A Argentina ocupa a segunda colocação, com três medalhas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. O Panamá vem a seguir, com um ouro, duas pratas e um bronze.

Bernardo Actos se disse satisfeito por estar obtendo resultados expressivos neste final de temporada. "Este sábado foi um dia muito especial, muito importante pra mim. Venho treinando duro há muito tempo para conseguir chegar bem nestas competições de final de ano. Graças a Deus consegui mostrar o que vinha treinando. É bem importante para começar o novo ciclo muito bem", disse.

Oshiro ficou feliz com sua evolução no Sul-Americano. "Estou muito feliz por ter feito esta final. No Sul-Americano anterior, eu não havia conseguido chegar à final do cavalo, e é o meu aparelho principal. Desta vez consegui alcançar o lugar mais alto do pódio, e minha felicidade é enorme. Espero continuar melhorando para conseguir notas ainda mais altas no ano que vem", afirmou.

Neste domingo haverá mais cinco finais por aparelhos. A competição está sendo exibida pelo canal da CBG no YouTube, com direito a comentários do campeão olímpico Arthur Zanetti. Confira:

PROGRAMAÇÃO - DOMINGO - 20 DE OUTUBRO

15H30 - Finais - GAF - Trave e Solo



15H30 - Finais - GAM - Salto, Paralelas e Barra Fixa



17H30 - Premiações

FINAIS POR APARELHOS - SÁBADO - 19 DE OUTUBRO

SOLO - GAM



1º) Bernardo Actos Miranda - BRASIL - 13.775



2º) Joel Alvarez - Chile - 13.675



3º) Ivo Chiapponi - Argentina - 13.400

CAVALO COM ALÇAS



1º) Johnny Oshiro - BRASIL - 13.250



1) Santiago Mayol - Argentina - 13.250



3º) Pablo Calvache - Equador - 13.025

ARGOLAS



1º) Daniel Villafañe - Argentina - 14.075



2º) Edward Alarcon - Peru - 13.600



3º) Joel Alvarez - Chile - 13.300



3) Julian Inguanti - Argentina - 13.300

SALTO SOBRE A MESA - GAF



1º) Karla Navas - Panamá - 13.813



2º) Lucia Gonzalez - Argentina - 13.213



3º) Alair Perea - Equador - 12.813

ASSIMÉTRICAS



1º) Sira Macias - Argentina - 12.950



2º) Karla Navas - Panamá - 12.900



3º) Alair Perea - Equador - 12.400