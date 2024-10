Avaí perde para o Amazonas e emenda quinto jogo sem vencer na Série B

Nesta sexta-feira, pela 32ª rodada da Série B, o Avaí visitou o Amazonas na Arena da Amazônia e perdeu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Francinildo e Miranda, enquanto Gaspar diminuiu.

Com o resultado negativo, o Avaí emendou o quinto jogo sem vencer (duas derrotas e três empates) e ficou estacionado na 11ª colocação, com os mesmos 43 pontos. Do outro lado, o Amazonas chegou a 45 e pulou para nono.

Agora, o Avaí retorna aos gramados contra o Novorizontino, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. No mesmo dia, hora e rodada, o Amazonas encara o Vila Nova. Desta vez, a partida acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

O Avaí inaugurou o marcador aos 39 minutos da etapa inicial. Marcos Vinícius carregou pela direita do campo de ataque, invadiu a área e cruzou rasteiro para Gasper completar pata o fundo das redes.

A reação do Amazonas começou aos 39 minutos da etapa complementar. Cocote recebeu assistência de Cacá e deixou tudo igualo no duelo.

A virada saiu aos 42 minutos. Após cruzamento de Sidcley, Miranda dominou e chutou firme para o gol, sem chance para o goleiro.