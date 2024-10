Bronze em Paris, Akio desabafa: 'Tem pessoas que não aceitam bem o skate'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Medalha de bronze na modalidade park nos Jogos de Paris, o paranaense Augusto Akio, o Japinha, acredita que sua conquista olímpica ajudou não só individualmente como também todo o universo do skate no Brasil.

Costumo dizer que o skate tem a rotina do 'lifestyle' imprevisível. Só tenho a agradecer por todas as imprevisibilidades da vida que têm acontecido, desde competições até feitos extracompetitivos. Espero que cada vez mais valorizem não só meu trabalho como também de todo o exército de pessoas que fazem isso acontecer. Os atletas, quem constrói as pistas, as empresas que promovem o skate, que fabricam peças para que cada vez seja mais acessível... Só tenho que agradecer a valorização e o respeito, porque por muito tempo o skate foi discriminado. Inclusive, até os dias de hoje, ainda tem pessoas que não aceitam tão bem o skate como esporte, como profissão.

Augusto Akio, o Japinha

Chega como estrela no STU Rio

Akio chega como uma das principais estrelas do STU Pro Tour Rio, evento que acontece de quinta (17) a domingo (20) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Fico feliz de estarem me considerando um dos favoritos na competição, porque tem grandes nomes do skate aqui, todo mundo está se esforçando muito para chegar no maior nível, inclusive eu. É um prazer ter o devido reconhecimento", disse Japinha.

O skatista brasileiro também costuma agitar o público com suas apresentações de malabares. A atração do atleta estará presente no evento, mas ele se mostra humilde: