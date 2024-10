Ex-Corinthians, Fausto Vera se destaca no empate do Atlético-MG com o Fortaleza

O meio-campista Fausto Vera foi um dos destaques do empate do Atlético-MG com o Fortaleza por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo dados do Sofascore, o ex-jogador do Corinthians teve a melhor atuação na partida, com nota de 7,9.

O atleta paraguaio foi o autor do gol do Galo no duelo. Ele aproveitou cruzamento de Palacios e cabeceou livre para deixar o placar empatado.

#Brasileirão ?? Fausto Vera foi o Destaque Sofascore de Fortaleza 1-1 Atlético-MG! ?? 1 gol

? 4 finalizações

? 1 passe decisivo

? 52/57 passes certos (91%!)

? 5/7 duelos ganhos (71%!)

? 7 bolas recuperadas (!)

? 2 desarmes

?? 3 cortes

?? Nota Sofascore 7.9

Além do tento, Fausto Vera teve quatro finalizações na partida e deu um passe decisivo. Sua pontaria também estava boa e ele acertou 52 dos 57 passes tentados (92%).

O meio-campista ainda fez um grande jogo defensivamente. Ao todo, ganhou cinco de sete duelos, recuperou sete bolas, teve dois desarmes e realizou três cortes.

Assim, mesmo com o time reserva, o Atlético-MG conseguiu conquistar um ponto fora de casa contra o terceiro colocado da liga nacional. No momento, o time mineiro ocupa a nona colocação, com 41 pontos conquistados.

Agora, o Galo terá pela frente o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. A bola rola neste sábado, às 18h30 (de Brasília), em São Januário. A equipe comandada por Gabriel Milito venceu o jogo de ida e tem a vantagem do empate.