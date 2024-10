Corinthians prepara homenagens a Washington Olivetto nesta quinta-feira

O Corinthians preparou homenagens para Washington Olivetto, que faleceu no último domingo, antes e depois da partida contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, às 20 horas (de Brasília), nesta quinta-feira. O famoso publicitário era torcedor ilustre do Timão.

Familiares de Washington acompanharão a partida de uma área reservada do estádio e receberão uma homenagem privada. As crianças, que entrarão no campo junto com os jogadores, vão usar bandeiras do movimento "Democracia Corinthiana", cuja identidade visual foi concebida por Olivetto e está, para sempre, na história do clube e do futebol.

A camisa do jogo utilizada pelo Corinthinans terá um patch especial, exibindo a assinatura de Washington e a frase "A Fiel nunca esquece", uma referência a um de seus slogans mais emblemáticos.

HOJE JOGA O SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA! ??? ? É SANGUE NO OLHOOOOOOOO... ? ? Corinthians x Athletico

? Brasileirão (30ª rodada)

? 20h (horário de Brasília)

? Neo Química Arena

? Premiere#SCCPxATH#VaiCorinthians pic.twitter.com/JyWfSmslU5 ? Corinthians (@Corinthians) October 17, 2024

Enquanto os atletas se organizam para prestar um minuto de silêncio, o estádio será envolto por uma locução especial, reverenciando o legado de Washington. Bandeirões nas arquibancadas trarão referências a algumas de suas criações de destaque, incluindo uma das camisas utilizadas pelo Corinthians em 1993, desenhada por ele.

Além disso, imagens de Washington serão exibidas nos telões internos e externos do estádio durante o pré-jogo, celebrando a vida e a carreira do publicitário.