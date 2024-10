Como clássico com Flu pode ajudar Fla para decisão contra o Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro

Antes da semifinal da Copa do Brasil no domingo, o Flamengo tem um clássico importante pela frente. A partida com o Fluminense, hoje (17), 20h, no Maracanã, pode dar respostas importantes para o técnico Filipe Luís na montagem do time que vai tentar garantir a vaga na final do torneio mata-mata.

O que aconteceu

O Fla terá desfalques importantes para a partida. Gerson, De la Cruz e Erick Pulgar estão fora após jogarem pelas seleções nas Eliminatórias. A comissão reavaliou os convocados e ainda tem Varela como dúvida. Gonzalo Plata e Arrascaeta podem ser opções entre os reservas. Isso dará espaço para alguns atletas.

Filipe Luís teve vários dias para treinar pela primeira vez no Flamengo. Como assumiu em uma semana cheia, ele teve apenas dois treinos com o elenco completo antes dessa pausa. Agora, teve atividades longas, com foco na parte física e na intensidade para mostrar o que quer em campo.

O clássico pode ser uma oportunidade para sanar dúvidas. No ataque, por exemplo, Filipe definiu Bruno Henrique e Gabigol como dupla nos dois primeiros jogos, mas teve o retorno de Michael após lesão. Com mais treinos, o atacante pode pleitear a vaga no time, assim como Gonzalo Plata, perdeu a titularidade, e até Matheus Gonçalves, testado na equipe.

As laterais são os setores que ficaram mais abertos nesse início de trabalho. Na direita, Wesley parece ter ganho a vaga de Varela e pode confirmar isso. Na esquerda, cada partida teve um titular, mas o primeiro indício é que Alex Sandro será o escolhido. Ele está retornando de um desconforto muscular. As atuações podem definir o que o treinador quer para a semifinal.

Na zaga, Filipe pode ter a chance de testar uma outra formação. Em plenas condições após não ser utilizado na seleção, Fabrício Bruno pode ganhar uma oportunidade por conta dos desfalques e brigar por uma vaga na semifinal. Léo Ortiz, que tomou a vaga nas duas últimas partidas, deve ser usado como volante novamente, dando mais alternativas para o treinador.

No meio-campo há possibilidades abertas. Isso porque a ausência dos nomes geralmente titulares pode dar espaço para outros, como Alcaraz. Ele vem tendo bom rendimento em jogos e treinos e, por isso, pode ampliar a disputa no setor. Com Arrascaeta e De la Cruz apresentando condições físicas delicadas, o argentino pode abrir espaço. Allan também pode ter uma chance de reverter a má fase.

Flamengo e Fluminense se enfrentam às 20h (de Brasília), no Maracanã. No domingo, o confronto com o Corinthians na Neo Quimica Arena será às 16h (de Brasília).