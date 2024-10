Título da Libertadores feminina garante "bolada"; veja quanto o Corinthians pode faturar

O vencedor da Copa Libertadores feminina vai ganhar uma "bolada" em premiação da Conmebol. Finalista, a equipe do Corinthians tem a chance de aumentar sua hegemonia no torneio e garantir um importante valor para os cofres do clube.

Quem vencer a final da Libertadores, programada para o próximo sábado, embolsará um montante de US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões). O Corinthians, que passou pelo Boca Juniors na semifinal, aguarda na decisão o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Independiente Santa Fé, no outro lado da chave.

O Corinthians já embolsou US$ 50 mil (cerca de R$ 282 mil) só pela participação no torneio. Em caso de vice-campeonato, o clube vai faturar mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

A final da CONMEBOL Libertadores é logo ali, @gabizanottid! ??? VAAAAMOOOS EM BUSCA DE MAIS UM TÍTULO INTERNACIONAL! ? ? Staff Images Woman / CONMEBOL#RespeitaAsMinas#VaiCorinthians pic.twitter.com/KCi6KNdzyb ? Corinthians (@Corinthians) October 15, 2024

Nesta temporada, as Brabas já conquistaram a Supercopa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Com o primeiro título, o clube faturou R$ 600 mil, enquanto a segunda conquista rendeu R$ 2 milhões entre cotas e premiação.

O departamento do futebol feminino também conseguiu um dinheiro importante com a venda da zagueira Tarciane ao Houston Dash, em abril, por R$ 2.59 milhões. O negócio foi o maior da história da modalidade no país na época, sendo ultrapassado depois pela negociação do América-MÉX com o Internacional pela atacante Priscila (R$ 2,8 milhões).

Além da Libertadores, o Corinthians feminino ainda disputa o Campeonato Paulista. A equipe está na semifinal e terá pela frente o São Paulo, mesmo adversário da decisão do Campeonato Brasileiro. O jogo de ida da eliminatória será no dia 3 de novembro, enquanto a volta está marcada para o dia 9.

A equipe comandada por Lucas Piccinato busca repetir o mesmo feito do ano passado, quando o Corinthians venceu todos os torneios que disputou (Supercopa, Brasileirão, Paulista e Libertadores). A temporada passada foi a última de Arthur Elias, hoje à frente da Seleção Brasileira, como treinador das Brabas.