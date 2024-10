Medalhões em queda na seleção? Colunistas analisam quem sobe e quem desce

Quem ganhou e quem perdeu moral na seleção brasileira nesta Data Fifa? No UOL News Esporte desta quarta-feira (16), os colunistas Walter Casagrande e Rodrigo Mattos apontaram que dois "medalhões" saem em baixa, enquanto algumas novidades deixaram boa impressão nas vitórias contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias da Copa.

Rodrigo Mattos: Dupla do Botafogo, Gerson e Abner saem por cima

O Gerson sai por cima. Nesse jogo contra o Peru, ele pôde fazer aquelas infiltrações que ele costuma fazer no Flamengo, chegar lá na frente, parte dele o lançamento para o Igor Jesus. O Luiz Henrique também sai por cima porque fez dois gols em dois jogos. E o Igor Jesus, que entrou como alternativa de centroavante, que era uma posição que o Brasil estava carente e que inicialmente o Dorival nem usava. Ele nem queria escalar o centroavante lá na Copa América. E aí agora acho que ele se provou como um jogador muito útil, dinâmico, que conseguiu fazer pivôs. O lateral Abner acho que foi bem mesmo, mostrou ser uma alternativa na esquerda. Gostei mais do Abner do que eu vinha gostando do Arana anteriormente — defensivamente ele foi bem e também foi bem ofensivamente.

Por baixo, Danilo e Paquetá. Paquetá está mal em todas as posições. Foi tentado agora ele jogando de segundo volante, que era a posição que ele jogava mais com o Tite, e ele não foi bem mais uma vez. Fica inclusive a discussão se o Dorival deveria continuar chamando. Outro jogador que eu acho que foi bem nessas datas de FIFA foi o Savinho. Acho que tem essa discussão ali na direita em relação ao Luiz Henrique, porque o Savinho também foi bem, né? Sofreu um pênalti nesse segundo jogo, primeiro fez a jogada do gol do Igor Jesus, ele também demonstrou boas coisas. Ele estava precisando muito de um jogador para apoiá-lo na direita. Como o Danilo não subia nunca, o Wanderson pelo menos aparece lá na frente, isso dá uma crescida no futebol dele. O Savinho é um outro jogador que foi bem. E os dois pontos fracos são o Paquetá e o Danilo. Rodrigo Mattos

Casagrande: 'Eu não convocaria mais Danilo e Paquetá pra seleção'

Eu destaco o Luiz Henrique, que mostrou nessa data FIFA que tem que jogar. Ele tem que ter mais oportunidades para sair jogando, ter mais minutos pra jogar. Decidiu um jogo e participou de dois lances do segundo jogo — fez um gol e deu um passe. É um cara que mostrou nessa data FIFA que pode ser titulado na seleção brasileira. Eu acho que o Igor Jesus também, eu gosto do Igor Jesus, já estava pedindo uma chance para ele nas outras convocações, é um ótimo centroavante. E o Gerson é indiscutível. O Gerson dá uma qualidade técnica, uma criatividade e uma velocidade de raciocínio muito grande como segundo volante. Um volante e o Gerson do lado ali pra bola sair mais rápido, pra bola sair redonda, pra ele se infiltrar como um elemento surpresa. O Gerson nessa partida mostrou que tem chance de ser titular mesmo. Para mim, seria titular. E eu acho que o Abner sai muito bem na parada. Com esses dois jogos, na próxima convocação, se ele estiver jogando tranquilamente, é convocado para ser titular.

O Wanderson mostrou que a era Danilo acabou. Vamos ser realistas, o Danilo ficou quase 10 anos na seleção, mas nada aconteceu de importante pra gente falar que ele é insubstituível. Não é verdade. Os fatos são esses. O Danilo não foi um grande lateral direito na seleção, então tem outros jogadores para entrar no lugar dele e jogar, talvez façam até uma carreira muito mais importante na seleção do que ele. O Wanderson abriu essa porta. Paquetá e Danilo eu não convocaria mais. O Paquetá, além de estar jogando mal, tem esse problema, o problema dele é sério, está sendo investigado. Está lá o nome dele correndo risco até de ser banido do futebol. E o Danilo já deu, não tem mais que ser convocado. Walter Casagrande

Endrick merecia um espaço que não foi dado a ele na seleção, diz Casão

Na opinião de Casagrande, Endrick não recebeu de Dorival Jr. as oportunidades que mereceu na seleção, principalmente na Copa América. Agora, com Igor Jesus bem como centroavante, a situação ficou mais difícil para o atacante do Real Madrid conquistar a vaga.

