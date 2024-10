'Há uma chance concreta de o Corinthians cair', diz Milly Lacombe

Em participação no Fim de Papo desta terça (15), a comentarista Milly Lacombe apontou que o Corinthians deve se planejar para 2025 pensando em um possível rebaixamento.

A jornalista citou a entrevista de Fred Luz (CEO do Corinthians) ao colunista André Hernan, do UOL, como um exemplo de falta de conexão do clube alvinegro com a atual realidade. A equipe paulista está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Uma hora [na entrevista com Fred Luz], o Hernan pergunta: "Você trabalha com a possibilidade de o Corinthians ir para a segunda divisão?". E ele diz que não. Oi? Todo o planejamento, então, não contempla a possibilidade bastante concreta de o time cair. É um destrambelhamento. O Corinthians está na zona de rebaixamento e existe uma chance concreta de cair. Como o Corinthians não considera essa possibilidade quando o assunto é "contas"?

Milly Lacombe

