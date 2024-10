Brasil enfrenta Uruguai e Panamá no Mangueirinho pelas Eliminatórias da Americup

Nos dias 21 e 24, o Brasil irá encarar Uruguai e Panamá, respectivamente, no Ginásio Mangueirinho, em Belém do Pará, pelas Eliminatórias da Americup 2025. Ambas as partidas podem carimbar a vaga da Seleção no torneio, que será disputado na Nicarágua.

Neste ano, o Mangueirinho, totalmente reformado, recebeu o Pré-Olímpico feminino de basquete, e assim, após mais de duas décadas, o Brasil foi palco de um torneio de nível mundial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Basquete Brasil - CBB (@basquetecbb)

"É uma felicidade imensa ver o Brasil novamente no Pará, na nossa Amazônia. Uma oportunidade para o fã do Norte assistir de perto à Seleção. E mais uma chance da CBB seguir levando o basquete para todas as regiões, pois há estivemos no próprio Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul desse Brasil. Agradecer ao governador Helder pelo grande esforço para que pudéssemos confirmar esse jogo em Belém. Será uma grande festa"", disse o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr.

Nas próximas semanas, nos canais oficiais, a Confederação Brasileira de Basquete irá disponibilizar informações sobre ingressos, horário das partidas e chegada da delegação.