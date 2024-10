Luiz Henrique titular e Danilo fora? PVC explica novas mudanças na seleção

O Brasil encara o Peru nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, com novas mudanças no time de Dorival Jr. No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou como a seleção deve jogar contra os peruanos, que têm na defesa seu ponto forte.

PVC apontou que Dorival Jr. deve apostar em Luiz Henrique titular e sacar Danilo da equipe para entrada do jovem Vanderson, 23 anos, que pode pintar como novidade na lateral direita. A dupla de volantes também será outra em relação ao time que venceu o Chile de virada, com as entradas de Bruno Guimarães e Gerson.

Pode jogar o Vanderson na lateral direita, não tenho certeza, mas o noticiário diz que vai jogar o Vanderson. O Dorival tem feito questão de dizer sobre o Danilo, até como proteção ao Danilo, que falhou no gol contra o Chile, que o Danilo está jogando como um terceiro homem na saída de jogo, eu não diria terceiro zagueiro, mas ele não é um lateral para ser cobrado ir até a linha de fundo, porque não é a função dele. A função dele é dar sustentação defensiva para o Abner sair pela esquerda para dar largura ao campo. Se jogar o Vanderson, a característica do Vanderson é mais ofensiva, mas de qualquer modo ele pode fazer isso com Marquinhos e com o Gabriel Magalhães.

A tendência é de mudança com os dois volantes: Bruno Guimarães e Gerson. O Gerson jogou bem e está treinando bem pelas informações. E entendo que vai ter que jogar o Luiz Henrique, que vem pra direita. E ele mantém o resto do time, mudando os volantes, um lateral e o Luiz Henrique. Paulo Vinícius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra