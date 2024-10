Juca detona foco do Corinthians no Fla: 'Se não ganhar do Athletico, cai'

O colunista Juca Kfouri destacou no Posse de Bola que o jogo contra o Athletico-PR, na quinta-feira (17), pelo Brasileirão, é o compromisso mais importante do Corinthians na semana. Para ele, o Timão está dando peso demais ao duelo contra o Flamengo, no domingo (20), pela Copa do Brasil, quando deveria focar na luta contra o rebaixamento.

'Será uma decisão muito mais importante que contra o Flamengo': "A questão do Corinthians hoje é o jogo de quinta-feira, em que o empate praticamente decretará a queda do Corinthians. O Corinthians não pode pensar em não ganhar o Athletico-PR. Só que o Athletico-PR também não pode pensar em perder porque está numa situação delicada, não tanto quanto a do Corinthians, mas muito delicada, com nove jogos sem vencer. Será um jogo duríssimo, será uma decisão muito mais importante do jogo contra o Flamengo. Mas não é o que parece, a mobilização toda parece ser de fato em relação ao jogo contra o Flamengo. E isto é uma bobagem".

'Não ganhar significará um passo enorme para o rebaixamento': "Que clima haverá em Itaquera no domingo se o Corinthians perder para o Athletico-PR? Vira fumaça. O Corinthians tem que pensar nisso. Quinta-feira, com o Hugo, não tem que pagar nada para o Athletico-PR. Depois, na sexta-feira, começa a pensar no Flamengo, desde que tenha vencido o Athletico-PR. E lembremos: vencer o Athletico-PR não significa tirar o Corinthians do rebaixamento, a situação continuará delicadíssima, mas não ganhar significará um passo enorme para o rebaixamento".

Corinthians deveria ser proibido de contratar jogadores, diz Mauro Cezar

Mauro Cezar explicou a posição do Flamengo em relação à novela do pagamento de Hugo Souza por parte do Corinthians. Segundo ele, o Timão apresentou um fiador que não cobriu a contratação de Matheuzinho. Na opinião do colunista do UOL, clubes inadimplentes como o Timão deveriam ser proibidos de contratar jogadores.

Lavieri: Corinthians não ter valor de Hugo é uma vergonha! Trouxa é quem negocia

O colunista Danilo Lavieri afirmou que é vergonhoso o Corinthians não ter R$ 5 milhões em caixa para quitar a compra de Hugo Souza junto ao Flamengo. Ele destacou que, nesse cenário, trouxa é quem faz negócios com o Timão, que vê a fila de credores aumentar.

