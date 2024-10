Vasco sofre com baixas no ataque e tenta encontrar solução

Com a lesão de David, no jogo contra o Cruzeiro, o técnico Rafael Paiva viu mais um nome importante do setor ofensivo do Vasco virar desfalque. Ele já havia perdido Adson. O comandante, assim, ainda busca o melhor ajuste para o ataque.

David havia se consolidado como titular do Vasco. Ele fez sete gols e distribuiu quatro assistências em 40 jogos. Entretanto, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro, e não atua mais no ano.

Já Adson se lesionou no fim de agosto. Ele sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda. A previsão é a de que ele volte a ficar à disposição apenas em meados de novembro.

Sem David e sem Adson, Rafael Paiva vem tentando encontrar soluções para o Vasco. O colombiano Emerson Rodríguez ganhou mais importância no elenco, enquanto o meia suíço Maxime Dominguez ganhou a primeira chance como titular contra o Juventude.

Por sinal, após o empate com o Juventude, em São Januário, o técnico Rafael Paiva admitiu que busca ajustes no setor ofensivo. Jean Meneses, Alex Teixeira e Rayan são outras possibilidades.

O comandante busca realizar esses ajustes em meio a um momento de pressão. Isso porque o Vasco amarga uma série de seis jogos sem ganhar - três derrotas e três empates.

Nesta quarta-feira, o Gigante da Colina enfrenta o São Paulo, no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, tem o decisivo confronto com o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, no dia 19, em São Januário. O clube mineiro venceu a ida por 2 a 1.