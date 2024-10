Time da Série B se revolta com pênalti não marcado pelo VAR; assista

O Operário-PR se revoltou com o pênalti não marcado durante o empate sem gols com o Botafogo-SP, em jogo disputado neste sábado (12), pela Série B.

O que aconteceu

Daniel Lima, atacante do Operário, foi atropelado pelo goleiro Victor Souza dentro da área, em lance ocorrido no começo do primeiro tempo (veja mais abaixo) do jogo disputado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O VAR entrou em cena e o árbitro Maguielson Lima Barbosa se dirigiu até o monitor para revisar o lance, mas não marcou pênalti e mandou o jogo seguir.

Via redes sociais, o Operário demonstrou sua revolta tanto na hora do jogo como depois. "Isso não só prejudica nosso time, mas também mancha a credibilidade do campeonato e do futebol como um todo", disse em postagem no Twitter.

Brenda Baldi, comentarista da TV Brasil, criticou a decisão da arbitragem durante a transmissão: "O pênalti não marcado chega a ser um absurdo. O VAR chama, mas o árbitro sustenta a decisão dele de que não foi pênalti".

O Operário briga pelo acesso na Série B. O time é o oitavo colocado da tabela, com 43 pontos, a sete do G-4. Já o Botafogo-SP briga contra o rebaixamento -soma 36 pontos, três a mais que o primeiro colocado do Z-4, o CRB.

INACREDITÁVEL!!



O Operário Ferroviário vem a público expressar seu profundo descontentamento e total repúdio à arbitragem da partida realizada hoje (12), contra o Botafogo-SP.



Ficou claro que a atuação do árbitro foi determinante para o resultado final da partida. Um pênalti? pic.twitter.com/80seot1IBc -- Operário Ferroviário (@OFECoficial) October 13, 2024