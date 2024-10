'Sensação de dever cumprido', diz Mesquita sobre nocaute em Nego do Borel

O influenciador Luiz Mesquita provocou o cantor Nego do Borel em publicação nos Stories do Instagram depois de nocauteá-lo no Fight Music Show na noite deste sábado (12). Ao ser perguntado sobre a sensação de vencer o cantor, Mesquita respondeu: "Sensação de dever cumprido".

Luiz Mesquita responde internauta sobre luta contra Nego do Borel Imagem: Reprodução

O que aconteceu

O influenciador Luiz Mesquita, filho do apresentador Otávio Mesquita, venceu Nego do Borel por nocaute técnico no Fight Music Show, marcando sua segunda vitória no evento.

Mesquita afirmou que tem a "sensação de dever cumprido" depois de ser perguntado sobre a vitória em publicação no Instagram.

Como foi a luta

O confronto começou com Nego se destacando, mas seu desempenho caiu ao longo do combate, culminando em um knockdown no quarto round.

No quinto, ele sofreu mais quedas, levando o árbitro a interromper a luta nos momentos finais após um longo atendimento médico no ringue.

"Sim" no ringue

Depois da luta, ainda no ringue, Mesquita pediu a namorada Bianca Gois em casamento. Emocionada, Bianca disse "sim" ao influenciador.