São Paulo ganha folga antes de finalizar preparação para pegar o Vasco

O elenco do São Paulo ganhou o domingo de folga em meio à Data FIFA de outubro. Com as competições paralisadas para as disputas dos jogos de seleções, o técnico Luis Zubeldía resolveu dar um descanso aos seus jogadores antes de finalizar a preparação para o confronto com o Vasco.

Os atletas são-paulinos se reapresentarão nesta segunda-feira e também trabalharão na terça, no CT da Barra Funda. A partida contra o Vasco acontece na quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brincou de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota para o Cuiabá, o São Paulo tem um longo intervalo sem jogos para dar uma resposta a sua torcida, ainda frustrada pelas eliminações nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores, para Atlético-MG e Botafogo, respectivamente.

A partida contra o Vasco acontecerá em Campinas pelo fato de o estádio do São Paulo ter recebido os shows do cantor Bruno Mars nos últimos dias. O clube também resolveu aproveitar esse período para trocar o gramado do Morumbis. Desta forma, o time só deverá retornar a sua casa contra o Athletico-PR, no dia 13 de novembro.

O São Paulo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, e tem como principal objetivo conseguir uma vaga direta na Libertadores, o que só é conquistado pelos quatro primeiros times da tabela. Por isso, essas nove rodadas restantes deverão ser tratadas como verdadeiras finais pelos comandados de Luis Zubeldía.